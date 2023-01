Atualizada às 16h31 do dia 17 de janeiro de 2023

Um menino de três anos ficou ferido após cair do quarto andar de um prédio diretamente na calçada, no Residencial Alvaluz, em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana de Goiânia. O acidente aconteceu por volta das 17h desta segunda-feira (16). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia, que responde pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) da cidade, o menino teve fratura de coluna cervical, mas estava consciente.

A criança foi levada para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) pelo Samu. Conforme o boletim médico do paciente, atualizado na tarde desta terça-feira (17), o menino está em recuperação pós-cirúrgica, internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com o estado geral regular, consciente e respirando com auxílio de cateter nasal.

Os bombeiros informaram que a Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) foi acionada para conversar com os pais sobre como o acidente ocorreu. A reportagem tentou contato com os policiais e até o momento não houve retorno. A Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) fará diligências pra ver se a criança pode ter sido vítima de violência doméstica.

Também tentamos contato por telefone com a direção do condomínio e não houve sucesso.

O nome da criança não foi divulgado e, por isso, não foi possível checar o estado de saúde dela.