Uma criança de 11 anos e um adolescente de 12 anos, foram apreendidos por suspeita de roubar uma joalheria na Região da 44, em Goiânia. O crime aconteceu nesta terça-feira (10) e segundo a Polícia Militar (PM), as peças levadas estão avaliadas em R$ 40 mil.

Com informações obtidas pela PM, em menos de seis horas após levarem as joias do local, os suspeitos foram encontrados em Senador Canedo.

Ainda de acordo com a polícia, um dos suspeitos foi encontrado em sua casa com parte das joias e o segundo estava na rua com o outra parte escondida em uma mochila. Os menores não foram identificados pela polícia, por isso não foi possível obter mais informações, como se existe algum grau de parentesco entre eles.

A reportagem tentou contato com o 9° Batalhão da Polícia Militar, responsável por atender o chamado, para obter informações para onde foram encaminhados os suspeitos, mas até a publicação da matéria não tivemos retorno.

Veja a lista de produtos recuperados com os menores:

70 Anéis de prata;

13 Pares de brincos;

11 Colares com pingente;

05 Pulseiras feminina;

03 Pingentes;

01 Colar sem pingente;

01 Bracelete de bebê.

Leia também:

- Mulher que cortou pulsos para denunciar agressão é defendida por advogada do marido e retira queixa

- Homem mata mulher e coloca corpo no sofá para família achar que ela passou mal assistindo tv, diz PM

- Ossada é encontrada em casa de homem que admitiu ter matado adolescente Thais Lara