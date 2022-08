Cidades Criança e adolescente são baleadas dentro de casa, em Catalão Menina de 5 anos foi atingida na região da cabeça, segundo PM

Uma criança e uma adolescente foram baleadas quando estavam dentro de casa no início da tarde desta sexta-feira (19), em Catalão. Conforme informações preliminares da Polícia Militar, a criança é uma menina de 5 anos que foi baleada na cabeça, enquanto a adolescente, que teria 15, foi atingida na região do abdômen. As vítimas foram levadas para o hospital. O crime ...