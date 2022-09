Cidades Criança fica com a cabeça presa em cadeira e é socorrida pelos Bombeiros em escola de Luziânia Caso aconteceu na Escola Municipal Claudia Rosa Gomes Peixoto, localizada no Setor Parque Estrela Dalva IV

Uma criança de 3 anos ficou com a cabeça presa em uma cadeira e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, nesta quinta-feira (1º), em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Segundo informou a corporação, o menino brincava no intervalo da aula quando colocou a cabeça no vão da carteira escolar e não conseguiu sair. O caso aconteceu na Escola Municipal Claudi...