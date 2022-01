Cidades Criança fica presa em porta giratória de banco, em Santa Helena, e é resgatada pelos bombeiros O menino permaneceu no local por quase 40 minutos; apesar do susto, ele não se feriu

Uma criança de quatro anos precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros após ficar presa em uma porta giratória de uma agência bancária, em Santa Helena de Goiás, no sudoeste do Estado. O menino permaneceu no local por quase 40 minutos. Conforme informaram os bombeiros, a criança estava acompanhada dos pais, que usavam o caixa eletrônico, quando, brincando na por...