Cidades Criança fica presa em tronco de árvore em Luziânia Segundo os militares, o pai contou que o filho ficou preso quando brincava tentando subir na árvore

Uma criança ficou presa em tronco de árvore em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar menino, que não teve ferimentos graves. O caso aconteceu na tarde da ultima segunda-feira (15), no Setor Parque Estrela Dalva IV. De acordo com a corporação, o pai da criança informou que o menino estava brincando quando acabou...