Maria Emanuelly Braz de Jesus, de 6 anos, morreu após se afogar na piscina do hotel fazenda Águas do Vale, em Goianésia, região Central de Goiás. O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde do último domingo (5), a criança foi encaminhada ao hospital, mas não resistiu e morreu.

Segundo os bombeiros, quando chegaram ao local a menina já estava sendo reanimada por duas pessoas que tentavam reverter a parada cardíaca. A delegada que investiga o caso, Ana Carolina Pedrotti, informou que uma pessoa socorreu a criança incialmente e depois os pais fizeram os procedimentos de primeiros socorros.

“A criança estava em uma piscina infantil, mas ainda não sabemos se havia um Salva-vidas no local na hora do afogamento”, explicou. De acordo com ela, foi solicitado ao hotel as imagens da câmera de segurança e os pais serão ouvidos no decorrer da semana.

Maria Emanuelly foi socorrida pelos bombeiros por volta das 15h da tarde e encaminhada ao Hospital Municipal de Goianésia, onde foi atendida pela equipe, mas não resistiu e morreu. A corporação informou ainda que, durante o trajeto, a vítima foi transferida para uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O Instituto Médico Legal (IML) de Goianésia informou que o corpo foi liberado para a família. A Polícia Civil de Goiás (PCGO) vai abrir um inquérito para investigar se houve crime na morte da criança.

Legislação

Segundo a legislação brasileira, é obrigatória a presença de, pelo menos, um Salva-vidas durante os horários de uso de piscinas coletivas, assim entendidas as utilizadas em clubes, condomínios, escolas, associações, hotéis e parques públicos e privados.

O POPULAR entrou em contato com a administração do hotel, que informou que a nota está sendo providenciada pela defesa da empresa. Nas redes sociais, o hotel fazenda prestou as condolências à família da menina. “Sua partida tão precoce e repentina, vítima de um afogamento, deixou-nos consternados e com o coração partido”, informou.

“Que a pequena, descanse em paz e que sua memória seja sempre lembrada com amor e carinho por aqueles que a amaram e conversaram com ela, durante a sua trajetória. Os mais sinceros sentimentos, de toda à nossa equipe”, escreveu.