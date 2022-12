Um menino de 8 anos morreu após ser atropelado no fim da tarde deste sábado (17), em Goiânia. Segundo a Polícia Militar, o pai é vendedor ambulante e estava com o filho no canteiro central da avenida quando o veículo subiu no local e acabou atingindo a criança.

O atropelamento aconteceu na Avenida dos Pirineus, no Setor Esplanada dos Anicuns. De acordo com a Polícia Militar, após conseguir desviar do atropelamento, o pai do menino acabou agredindo o motorista, que foi levado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira com traumatismo craniano.

O nome do motorista não foi divulgado, porém, o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira informou que o paciente está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave e respirando com ajuda de aparelhos.

Imagens mostram que o menino ficou entre o carro e um árvore. Ao g1, a Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict) informou que está com uma equipe no local e o Corpo de Bombeiros informou que militares estão atuando na ocorrência.