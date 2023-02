Uma criança de 6 anos morreu nesta terça-feira (7), em um hospital no Distrito Federal (DF), e a suspeita da mãe, segundo a Polícia Civil (PC), é de que ela tenha sido envenenada por uma vizinha, em Planaltina, a 259 km de Goiânia. Outras duas crianças ainda estão internadas no Hospital de Sobradinho, no DF, diz polícia.

O delegado responsável pelo caso, Thiago César, de Planaltina, conta que os três pacientes, que conviviam juntos, foram internados na segunda-feira (6) com os mesmos sintomas. “Elas apresentaram vômito, febre e diarréia. As duas crianças ainda internadas não correm risco”, detalha o investigador.

O Thiago destaca que uma das linhas de investigação é de que elas tenham sido envenenadas. “A mãe da criança que morreu alegou que tinha um desentendimento com a vizinha e, por isso, acredita que ela pode ter a envenenado, mas vamos aguardar os exames para confirmar”, afirma.

Como a criança estava internada no Hospital de Sobradinho, o corpo dela foi encaminhado para o Instituto Médico Legal do Distrito Federal (DF), que deve realizar os exames de necropsia. “As investigações são feitas em Planaltina e os laudos deverão ser encaminhados para gente em até dez dias”, informa Thiago.

Apesar da suspeita de envenenamento, o delegado reforça que somente o laudo da perícia poderá confirmar essa hipótese. Thiago informa que a família era acompanhada pelo Conselho Tutelar de Planaltina. O POPULAR tentou contato com o órgão, mas não obteve sucesso até a última atualização desta matéria.

Como os nomes dos pacientes, da mãe e da vizinha não foram divulgados, a reportagem não localizou a defesa deles para um posicionamento.

