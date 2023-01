Uma criança de sete anos morreu na manhã desta quinta-feira (5) em um acidente entre uma carreta e uma picape na GO-020, em Pires do Rio, a 146 km de Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista era o pai da criança e foi levado com vida para o hospital.

Inicialmente, Paulo Roberto Alves, de 40 anos, foi encaminhado para o Hospital Municipal de Pires do Rio. Ao POPULAR, a unidade informou que o paciente está estável e aguardando ambulância para ser transferido para o Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (Heapa).

A reportagem tentou contato com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) para saber as circunstâncias do acidente, porém não obteve sucesso até a última atualização desta matéria. Como o nome da criança não foi divulgado, o POPULAR não conseguiu confirmar se o corpo dele está no Instituto Médico Legal (IML).

