Cidades Criança morta em Caldas Novas teve acesso a duas entradas de brinquedo Menino de 8 anos ingressou em área que não estava fechada e desceu por toboágua sem vedação. Ele caiu de uma altura de 13,8 metros, conforme apuração inicial da Polícia Científica

O menino de 8 anos que, morreu em Caldas Novas após cair de um brinquedo, teve acesso a duas entradas para o toboágua no qual se acidentou. A chefe da Polícia Científica do Município, Kathia Mendes Magalhães, explicou ao POPULAR, que conforme as apurações iniciais, a área ingresso à subida para os toboáguas não estava totalmente impedida. Além disso, o início do dut...