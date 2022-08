Cidades Criança tem dedo amputado após ter mão prensada em CMEI de Goiânia; polícia investiga Menino de 4 anos teve a falange distal do dedo da mão esquerda esmagada, sendo necessária a amputação no hospital

A Polícia Civil de Goiás instaurou, nesta segunda-feira (15), um inquérito para investigar a situação na qual um menino de 4 anos teve parte do dedo amputada após ter a mão prensada em um armário, no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Ipê Amarelo, em Goiânia. Informações iniciais dão conta de que a professora teria fechado a porta do móvel de forma acidental n...