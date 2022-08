Cidades Crianças com réplicas de fuzis marcham dentro de escola, em Goiás; vídeo Caso ocorreu em escola estadual de Padre Bernardo; secretaria de Educação disse que não autorizou implementação de atividade na rede pública estadual

Um vídeo em que crianças empunham simulacros de fuzis em um colégio estadual do município de Padre Bernardo, a 224 quilômetros de Goiânia, chamou atenção na internet nesta quarta-feira (31). Não há informações de quando as imagens foram gravadas, mas de acordo com a pessoa que faz as filmagens e narra o vídeo, o caso ocorreu no Centro de Ensino em Período Integr...