Desde a última segunda-feira (24), crianças de Goiás, com idades a partir de 5 anos, estão aptas a serem vacinadas contra a Covid-19. Neste primeiro momento, foram distribuídas 90 mil doses para os municípios do Estado para a primeira aplicação. Outras 90 mil foram separadas para a segunda aplicação. As vacinas utilizadas são a Pfizer e a Coronavac. No caso da primeira, o intervalo entre as doses deve ser de 56 dias; no caso da última, 28 dias.

Assim como acontece com relação à imunização de adultos, a vacinação pediátrica também começou cercada de informações falsas e desconfiança. Para sanar as dúvidas com relação à segurança da aplicação em crianças e adolescentes, O POPULAR conversou com o infectologista Marcelo Daher e com a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás.



Perguntas e respostas com o infectologista Marcelo Daher



O POPULAR: A vacina é segura para crianças?

A vacina tem demonstrado ou já demonstrou segurança nos estudos feitos e na utilização rotineira com mais de 10 milhões de doses aplicadas mundo afora, contabilizando a Pfizer e a Coronavac. A Coronavac é utilizada largamente em vários outros países também, inclusive entre crianças, com total segurança.



Quais as contraindicações?

Em primeiro momento, não existe contraindicação específica, a não ser que haja alergia a algum dos componentes da vacina. São duas vacinas com plataformas diferentes, então se por ventura houver uma possibilidade de alergia a algum dos produtos de uma, pode-se utilizar outra plataforma.



As reações adversas preocupam os pais, qual a orientação?

As reações adversas são muito leves, bastante toleradas. Reações graves são consideradas raras, não são comuns. Se observam mais em crianças maiores e muito menos em crianças menores. Então os pais podem ter segurança em relação ao uso dessas vacinas.

[Nota: Segundo relatório publicado pelo Centro de Controle de Doenças dos EUA (CDC), entre 3 de novembro e 19 de dezembro do ano passado houve 4.249 comunicados de efeitos adversos em um total de 8,7 milhões de doses aplicadas em crianças de 5 a 11 anos.

Desse montante, 97,6% (4.149) foram considerados efeitos leves, incluindo casos de erros na dosagem administrada ou erro de estocagem, com relatos de vômito, febre, dor de cabeça, tontura, síncope, fadiga, náusea e coceiras.

Entre os demais 100 casos, nos quais houve necessidade de hospitalização, foram notificados: febre, vômito, elevação de troponina (associado a problemas cardíacos) e 12 casos de convulsão.]



É possível escolher qual vacina será aplicada na criança?

Duas vacinas que foram colocadas como opção. Os pais podem escolher qual vacina fazer. Vejo como algo positivo os pais poderem escolher qual vacina querem que seja aplicada em seus filhos.



Se a criança estiver com febre e sintomas com Covid-19, gripe ou dengue, é possível vacinar? Quanto tempo esperar?



No caso de criança com febre ou doença febril, não é recomendado que ela seja vacinada naquele momento. Que ela espere melhorar o quadro ou definir o diagnóstico.

No caso de a criança estar com Covid-19, deve-se esperar pelo menos 30 dias para fazer a vacinação. No caso de outra doença, como uma gripe ou dengue, a partir do momento que a criança tenha uma alta hospitalar ou tenha uma melhora clínica, ela já pode se vacinar.





Perguntas e respostas Secretaria de Saúde de Goiás



OPOPULAR: Existem situações em que a vacinação em crianças não é recomendada?

O Ministério da Saúde disponibiliza para a vacinação de crianças e adolescentes contra a Covid-19 os imunobiológicos Comirnaty-Pfizer/Pediátrica e Coronavac-Butantan/Sinovac. Os estudos clínicos realizados previamente, para ambas as vacinas, evidenciaram segurança e eficácia satisfatórias.

A vacinação não é recomendada somente nos casos conhecidos de alergia grave a componentes presentes nas vacinas.

Em casos de imunossupressão, deve ser administrada a vacina Comirnaty-Pfizer/Pediátrica.

Como os pais e ou responsáveis devem proceder nos casos em que a vacinação não é recomendada?

Os pais devem ser devidamente orientados sobre o risco da vacinação em casos conhecidos de alergia grave a um dos componentes da vacina. Também é necessário informar a imunossupressão, para que seja evitada a Coronavac-Butantan/Sinovac, priorizando a aplicação da Comirnaty-Pfizer/Pediátrica.



Caso uma criança teste positivo para Covid-19, antes de tomar a vacina, quando os pais e/ou responsáveis poderão vaciná-la? Quais documentos são necessários apresentar no momento da vacinação?

Em caso de teste positivo para Covid-19, os pais devem aguardar o período de 30 dias após o resultado do exame para realizar a vacinação e no ato da vacinação a criança não apresentar nenhum sinal e ou sintoma da doença.

Os documentos que podem ser solicitados para a vacinação são: documentos de identificação pessoal como RG, CPF ou CNS , comprovante de endereço e caderneta de vacinação. Em casos de segunda dose, levar também o comprovante de vacinação da primeira dose.

A SES foi notificada de algum caso de pais e ou responsáveis que levaram crianças com sintomas gripais para serem vacinadas? Quando isso acontece, como a família é orientada?

A SES-GO não foi informada, até o momento, que pais e ou responsáveis levaram crianças com sintomas gripais para serem vacinadas. Na observação de sintomas gripais pela equipe de vacinação, durante o processo de triagem, os pais são orientados a retornar na unidade após 15 dias e melhora do quadro clínico.

Atualmente a SES contabiliza quantas mortes em crianças por Covid-19 em Goiás? Há casos suspeitos e ou em investigação?

Óbitos por Covid-19 em menores de 10 anos em Goiás

Desde o início da pandemia: 41 óbitos

Somente em 2022: Dois (dados preliminares)

Em 2021: 30

Em 2020: Nove