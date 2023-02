Duas crianças morreram na manhã deste domingo (19) após serem arrastadas por um cavalo em uma fazenda, em Caiapônia, a 335 km de Goiânia. Segundo o delegado responsável pelo caso, Ramon Queiroz, as vítimas, que têm 1 e 2 anos, foram socorridas, mas chegaram no hospital sem vida.

O investigador afirma que a família alegou que o cavalo é manso e que tem o hábito de montá-lo com as crianças. “Hoje, a mãe colocou os filhos no cavalo e os amarrou um no outro para eles se equilibrarem. Quando ela foi abrir o colchete da porteira, o animal se assustou e saiu correndo para o pasto”, conta.

Neste momento, devido às crianças estarem amarradas, elas ficaram penduradas, explica o delegado. “Enquanto o cavalo corria, elas se debatiam penduradas até que caíram”, informa. De acordo com Ramon, o pai socorreu as vítimas, que estavam muito machucadas e sangravam.

“Ele levou as crianças até o hospital, mas elas não resistiram aos ferimentos e já chegaram na unidade sem vida”, enfatiza. Como os nomes dos pais e das vítimas não foram divulgados, O POPULAR não pode localizá-los para maiores esclarecimentos até a última atualização desta matéria.

Por fim, Ramon afirma que a Polícia Civil (PC) deve abrir um inquérito policial para apurar se houve culpa por parte dos pais. “Havendo fica a cargo do juiz decidir sobre o perdão judicial para eles”, finaliza. O POPULAR entrou em contato com a Polícia Militar (PM), mas não teve retorno.

