Cidades Crianças sofrem queimaduras após passarem desinfetante veterinário pelo corpo em berçário Vítimas tiveram queimaduras de primeiro e segundo grau e precisaram ser internadas; Polícia Civil investigará o caso

Três crianças de dois anos de idade foram internadas depois de passarem desinfetante veterinário nos próprios corpos, em Rio Verde, região sudoeste do estado. O caso aconteceu nesta quarta-feira (18), em um berçário localizado no centro da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), as crianças tiveram queimaduras de primeiro e segundo g...