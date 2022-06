Cidades Criminosos sequestram e colocam motorista de app dentro do porta-malas do veículo em Anápolis Os criminosos levaram a carteira com dinheiro e documentação pessoal e do veículo. Ainda não há informações sobre os autores. Apesar de amarrada, a vítima conseguiu pedir ajuda em uma residência e chamou a polícia

Um motorista de aplicativo foi vítima de sequestro em Anápolis, na noite de sexta-feira (3). Ele foi abordado por dois homens que se passaram por clientes no Bairro Jundiaí, que o amarraram e o colocaram dentro do porta-malas do carro. Ele foi transportado por cerca de duas horas, até que ele foi abandonado em uma área de chácaras. A Polícia Civil vai investigar o assa...