Crise e Covid rondam a volta da festa de Trindade Comerciantes temem que público presente no município durante a romaria ao Divino Pai Eterno segure nas compras e gastos com hospedagem

Até o final de maio, um dos hotéis localizados na entrada de Trindade, cidade da região metropolitana localizada a 27 quilômetros de Goiânia, comemorava os 80% de ocupação com reservas para as datas a partir do dia 24 de junho. O dia é o início da Festa do Divino Pai Eterno, o principal evento religioso de Goiás, que volta a ocorrer presencialmente depois de dois anos em...