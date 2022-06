Cidades Crise lota restaurante social em Goiás Estabelecimentos mantidos pela OVG serviram 1,4 milhão de refeições de janeiro a maio deste ano. Desemprego e alta no preço dos alimentos fizeram demanda aumentar

Com o agravamento de uma crise econômica no Brasil e o aumento do preço dos alimentos advindo da inflação, o número de pessoas que procuram restaurantes populares para se alimentar cresceu. Em Goiás, a quantidade de pratos de comida servidos pelo Restaurante do Bem saltou de 996,6 mil refeições servidas nos primeiros cinco meses de 2019 para 1,4 milhão no mesmo períod...