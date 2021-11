Cidades Crise na Secretaria de Finanças atrasa a definição do IPTU em Goiânia Situação que já era tensa ficou crítica com a carta assinada por 33 auditores de tributos, que entregaram cargos de chefia. Técnicos apontam imprecisões no cadastro de imóveis que exigem correção

Atualizada às 21h43 Um impasse entre auditores de tributos da Secretaria Municipal de Finanças de Goiânia (Sefin) e o titular da pasta, Geraldo Lourenço, que vem se agravando nas últimas semanas, compromete a definição dos valores do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) após a atualização do Código Tributário Municipal (CTM) e ameaça a entrega do simulador on-...