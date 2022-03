Cidades Crise no Imas: ao menos 30 pacientes com câncer estão com tratamentos suspensos Representante de hospitais diz que suspensões são de atendimentos para usuários que utilizam medicamentos que dão “prejuízos” por desatualização da tabela de preços. Atraso de pagamentos também está na pauta

Hospitais e clínicas oncológicas que prestam serviços para o Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de Goiânia (Imas) anunciaram a suspensão do tratamento de ao menos 30 pacientes com câncer. A decisão se dá em meio a novo desdobramento da crise enfrentada pela autarquia municipal. Unidades cobram pagamentos atrasados e revisão de preços de procedimentos. É o que afirma o vice-presidente do Sindicato dos Laboratórios de Análises e Banco ...