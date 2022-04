Cidades Cufa realiza campanha para incentivar a doação de sangue na região metropolitana da capital Mês de abril ainda terá mais três edições para doações

A Central Única das Favelas de Goiás (CUFA) realiza até o fim do mês a campanha “Cufa Sangue Bom'' para incentivar a doação de sangue. A ação vai acontecer em Goiânia, Senador Canedo, Goianira e Aparecida de Goiânia. Para ser um voluntário na campanha, basta se inscrever no site da Cufa. No formulário, verifique se você possui alguma restrição para doação de...