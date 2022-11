Após cinco dias internado com Covid-19, o senador Jorge Kajuru (Podemos), de 61 anos, recebeu alta do hospital onde estava internado, em Brasília, na manhã desta segunda-feira (28). Conforme assessoria, o parlamentar recebeu diagnóstico negativo para a doença do coronavírus e deve voltar ao Senado já nesta terça-feira (29).

Kajuru foi diagnosticado com Covid-19 e internado no Hospital Santa Luzia na última quarta-feira, dia 23, sendo transferido para o Hospital DF Star logo depois.

O senador, que é diabético, chegou a ir para a UTI. No entanto, a assessoria destacou a rápida recuperação dele, que já estava vacinado com quatro doses da vacina contra Covid-19.

Em uma carta de alta a Kajuru, o DF Star disse ter sido “uma honra acompanhar e cuidar” do parlamentar enquanto ele esteve internado na unidade.

