A Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Goiânia tem previsão de encerrar o curso de agentes de trânsito no dia 29 de dezembro, e a fiscalização deve começar logo em seguida, de acordo com a Secretaria de Comunicação. Os agentes formados farão a notificação de infrações de trânsito.

O 1º Curso de Formação de Agentes de Trânsito da GCM começou nesta quinta-feira (17) e pretende preparar agentes para fiscalizar as ruas da capital. A formação acontece através de uma parceria entre a Prefeitura de Goiânia e o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-Go).

Segundo a GCM, a primeira turma tem 34 alunos, mas a previsão é que cerca de 100 agentes sejam formados. O curso tem aulas de segunda à sábado pela manhã, tarde e noite e carga horária de 200 horas.

Danilo Franklin de Jesus, coordenador do curso de trânsito pela GCM, os agentes de trânsito farão a notificação no momento da infração de um crime de trânsito. Ainda segundo ele as infrações graves que envolvem risco de vida, como rachas e embriaguez ao volante podem gerar multas. A maioria das ações será em conjunto com o Detran.

