Cidades Curto-circuito provoca incêndio em presídio de Pontalina; vídeo Fogo começou em tomada de um alojamento de um dos servidores e foi controlado antes da chegada dos bombeiros

Um curto-circuito provocou um incêndio no Presídio de Pontalina, a 127 quilômetros de Goiânia, na manhã desta quarta-feira (14). De acordo com a 5ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administraçaõ Penitenciária (DGAP), o foco iniciou em uma das tomadas do alojamento dos servidores plantonistas. O Corpo de Bombeiros Militar de Morrinhos chegou a ser ...