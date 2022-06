Cidades Dançarino de carreta furacão é atropelado por motocicleta, em Caldas Novas Francisco Eduardo, que estava fantasiado de Fofão, bateu no guidão da moto ao descer do trenzinho

Um dançarino do trenzinho carreta furacão foi atropelado por uma motocicleta, no último final de semana, em Caldas Novas, a 170 km de Goiânia. Francisco Eduardo, que trabalhava fantasiado do personagem Fofão, foi atingido pela moto ao descer do veículo de entretenimento para realizar a coreografia. Apesar do susto, ele não se machucou. A cena chegou a ser filmad...