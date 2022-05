Cidades De 45 mortes no trânsito registradas em Goiânia em 2022, 30 são de motociclistas Segundo a Dict, houve um aumento considerável de motos nas ruas, o que também contribuiu para o aumento de acidentes

Goiânia registrou 45 mortes no trânsito em 2022 até agora. O dado é da Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), que destacou que a maioria dessas vítimas fatais é composta por motociclistas: 30 no total. Esse perfil também se destaca no número de mortes nos últimos três anos. Conforme dados da Dict, foram 45 vítimas fatais registradas no trânsito de Goiânia até o ...