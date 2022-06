Atualizada às 12h13

Uma tradição que começou ainda na infância. A família, de Damolândia, comandada pelo avô que saía da cidade com carros de boi a caminho da Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade. Essa é a história de Edir Francisco, hoje com 54 anos, e que se assemelha à de inúmeros outros fiéis que cruzam o estado para fazer seus pedidos e agradecimentos ao Divino Pai Eterno.

Depois de dois anos de pandemia sem a tradicional caminhada, Edir saiu de casa na manhã desta sexta-feira (24) a caminho de Trindade. "Desde criança venho com meu avô que tinha carro de boi. Depois, passamos a vir com meu pai, que tinha uma carroça. Ficávamos 15 dias na cidade, até a festa acabar", recorda Pereira.

Em 2022, a companhia é da esposa, Luciana Costa Pereira, de 49 anos, que também tem como meta anual a caminhada da fé há mais de 30 anos. Há 6 anos, agradece a cura de sua mãe de um câncer de estômago. "Agradeço pelos milagres não só dá minha vida, mas da vida da minha mãe". A mãe Maria José, aos 73 anos, já não faz a caminhada, mas vai participar das missas.



Trajeto em silêncio

Depois de 2 anos sem a caminhada pela Romaria do Divino Pai Eterno, a esteticista Ana Lúcia Souza, de 37 anos, conta que fazia a caminhada com a família, mas já adulta decidiu fazer o percurso sozinha. Nesta sexta-feira (24), veio pela primeira vez na companhia do namorado.

"Ele estranhou um pouco meu silêncio, mas é isso. Eu venho caminhando, falando pouco, na minha introspecção. É um momento pra mim de redescobrir caminhos internos. Pra mim, esse trajeto é de muito crescimento espiritual, pessoal e chegar na Basílica é um momento de vitória, de fé. Esse ano, agradecendo pela saúde, pela vida, minha e de todoa os meus familiares".

Cerimônia oficial

Presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha Caiado esteve presente no lançamento oficial do evento na manhã desta sexta-feira (24) e falou sobre a estrutura organizada por Estado e prefeitura de Trindade para dar apoio aos romeiros. “Todos os anos, Ronaldo e eu fazemos essa caminhada de fé. Uma caminhada para agradecer tudo que passamos, mesmo com todas as dificuldades da pandemia. Foram muitas perdas e deixaram muitas sequelas nas vidas de todas as famílias, mas hoje estamos aqui pra agradecer. Agradecer pela nossa família”.

Expectativa de público e segurança

Com expectativa de receber 5 milhões de pessoas, começa na sexta-feira (24), a Romaria do Divino Pai Eterno 2022, em Trindade. O evento, que aconteceu de forma virtual nos dois últimos anos em decorrência da pandemia do coronavírus, retoma sua forma presencial neste ano. A programação inclui, além das missas, novenas e terços; encontro dos carreiros, cavaleiros e muladeiros; procissões e shows.

No total, a expectativa é de que cerca de 400 carros de boi cheguem a Trindade no próximo dia 30, a mesma quantidade recebida na festa de 2019, a última realizada presencialmente antes da pandemia de Covid-19. Os carreiros, inclusive, já ocupam as rodovias goianas a caminho da festa.

Durante a semana da Festa de Trindade, a segurança será reforçada por 2 mil policiais militares, 800 policiais civis e 800 bombeiros. A cidade também terá reforço dos agentes municipais de trânsito, além de 35 câmeras de monitoramento 24 horas.

Leia também:

- Trindade terá segurança reforçada por 2,8 mil policiais e 35 câmeras durante a festa do Divino

- Primeiras comitivas de carreiros já chegam a Trindade

- Trindade espera 5 milhões de devotos em 10 dias de festa do Divino Pai Eterno; veja programação​

Saúde na festa

Esta é a 182ª Romaria em Louvor ao Divino Pai Eterno, que ocorre de 24 de junho a 3 de julho. Em 2022, depois de dois anos de ausência, por causa das medidas restritivas impostas pela pandemia de Covid-19, o evento religioso retorna em formato presencial.

Para quem vai participar da Romaria do Divino Pai Eterno é recomendado o uso de máscaras e a atualização da carteira vacinal com a conclusão do ciclo de imunização contra a Covid-19, inclusive com a dose de reforço, pois existe circulação ativa do vírus. O reforço da vacina é essencial para a proteção, diminuindo o risco de agravamento da doença. Também é importante a manutenção dos protocolos sanitários com higienização constante das mãos e uso de álcool gel 70%.