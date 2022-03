Cidades De volta a Goiânia, Campus Party será realizada em junho O evento contará com cinco palcos onde acontecerão palestras simultâneas sobre tecnologia, inovação, mundo digital, códigos e outros

A Campus Party, um dos maiores eventos de tecnologia no Brasil, acontecerá de 15 a 19 de junho, em um shopping de Goiânia. Os interessados em participar devem se inscrever por meio do site do evento. As inscrições seguem abertas até o dia 1 de junho. Os valores do ing...