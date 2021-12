Cidades De volta aos palcos com protocolos

Quando 2021 surgiu no calendário trouxe com ele a perspectiva de dias melhores para o setor cultural. Após a terra devastada - com casas de espetáculos fechadas e quase toda a atividade paralisada em 2020 - o início da vacinação parecia ser uma luz no fim do túnel. No entanto, o retorno aos palcos não foi de imediato como todo mundo imaginava. Produtores ficaram até o início d...