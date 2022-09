Cidades Decisão de Barroso sobre piso da enfermagem será julgada no plenário do STF nesta sexta-feira (9) O ministro disse que suspensão de piso salarial é apenas uma pausa para encontrar fonte de recursos

A decisão do ministro Luis Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre a suspensão do piso salarial da enfermagem será julgada no plenário virtual nesta sexta-feira (9), quando os demais ministros devem decidir se a liminar será referendada. Nesta quinta-feira (8), em Brasília, Barroso disse que é preciso uma fonte de recursos para viabilizar o paga...