Cidades Decisão suspende tramitação do Plano Diretor de Goiânia na Câmara A previsão é de que o documento fosse votado pela Comissão Mista da Casa nesta segunda-feira (20) e fosse para o plenário até o dia 24 de dezembro

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) acatou neste domingo (19), por meio da juíza Patrícia Machado Carrijo, o pedido do vereador Mauro Rubem (PT) para suspender a tramitação na Câmara Municipal do projeto de lei que revisa o Plano Diretor de Goiânia. A previsão era de que o documento fosse votado pela Comissão Mista da Casa nesta segunda-feira (20) e fosse p...