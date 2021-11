Cidades Declaração de Florestas, assinada pelo Brasil, sinaliza apoio a comércio agrícola livre de desmatamento No documento, países também se comprometem com "o fortalecimento de esforços compartilhados" para a conservação das florestas e a resiliência das comunidades indígenas e rurais, além da facilitação de fluxos de financiamento

A Declaração de Florestas, anunciada nesta terça-feira (2) pela presidência britânica da COP26, reúne pelo menos 124 países signatários. Entre eles, por um lado, estão os detentores da maior parte das florestas do mundo, incluindo o Brasil. Do outro, as nações mais ricas, que prometem destinar conjuntamente US$ 12 bilhões de fundos públicos, até 2025, para financ...