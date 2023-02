Cidades Decoração de Natal ainda está na Praça Tamandaré, em Goiânia Local possui cerca de 3,2 mil cordões de LED e 1,6 mil metros de cabo

A retirada dos adereços da decoração natalina em alguns pontos da capital ainda não ocorreu. A Praça Tamandaré, no Setor Oeste, que tradicionalmente recebe no final do ano um túnel de luz, é um exemplo. Os cerca de 3,2 mil cordões de LED, 1,6 mil metros de cabo, 860 metros de mangueiras de LED, e mais de 100 peças decorativas ornamentais ainda permanecem no local, mais ...