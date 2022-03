Cidades Decretada prisão de mãe condenada por matar e esconder corpo da filha recém-nascida em Goiânia A decisão é do juiz Jesseir Coelho de Alcântara, da 3ª Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida de Goiânia

A Justiça de Goiás decretou a prisão preventiva de Márcia Zaccarelli Bersaneti condenada a 18 anos e 8 meses por matar a filha recém-nascida em Goiânia. O corpo de Maria Eduarda Zacarelli permaneceu escondido por cinco anos no escaninho de um apartamento no Setor Bueno, na capital. A decisão do juiz Jesseir Coelho de Alcântara, da 3ª Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vi...