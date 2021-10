Cidades Decreto acaba com distanciamento em SP, mas mantém uso de máscara O rodízio de alunos nas escolas municipais acabou na última segunda-feira e as salas de aula podem voltar a ter 100% de lotação

Com um decreto publicado na edição desta quinta-feira (28) do Diário Oficial da Cidade, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) revogou todas as restrições de ocupação, horário de funcionamento e distanciamento mínimo entre pessoas em estabelecimentos públicos e privados na cidade de São Paulo. As medidas foram adotadas no início da pandemia de Covid-19, mas a maioria já hav...