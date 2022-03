Cidades Decreto retira obrigação do uso de máscara em Anápolis Município revogou medidas de controle e uso facultativo já começa neste sábado (12) mesmo em ambientes fechados

O uso de máscaras faciais em Anápolis não é mais obrigatório e passa a ser facultativo na cidade a partir desta sábado (12), como consta no decreto nº 47.392 publicado em edição extra no Diário Oficial do Município hoje. “Torna facultativo o uso de máscaras faciais para o acesso e permanência de indivíduos nas dependências dos estabelecimentos industriais, comerc...