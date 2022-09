Cidades Defensoria aponta falta de banho de sol para infratores em Case de Goiânia Defensoria Pública fez visita ao local e identificou irregularidades na unidade. Em alguns casos, adolescentes têm acesso à quadra de esportes apenas uma vez na semana

Os adolescentes do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Goiânia estão sofrendo restrições e alguns sendo até privados de usufruir do banho de sol. Foi o que constatou uma visita da Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) ao local. Em algumas alas, os socioeducandos saem dos alojamentos apenas uma vez na semana, o que o órgão configura como situação d...