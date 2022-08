Cidades Defensoria Pública pede investigação sobre incêndio no aterro sanitário de Hidrolândia após denúncia Catadores de recicláveis acreditam que o incêndio pode ter tido origem criminosa

Em ofício enviado à Delegacia Regional de Polícia de Hidrolândia, o Núcleo Especializado de Direitos Humanos (NUDH), da Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO), solicitou que sejam investigadas as possíveis causas do incêndio que atingiu o aterro sanitário do município no último sábado (20). Segundo o documento, os catadores de recicláveis acreditam que o episódio p...