Matéria atualizada às 14h05 do dia 16/01/2022.

A Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) protocolou uma ação civil pública para que o Estado de Goiás seja condenado a pagar R$ 1 milhão pela responsabilidade de uma ação policial em Inhumas, na Região Metropolitana de Goiânia, que resultou na morte de uma mulher de 23 anos e no ferimento de uma adolescente de 16 anos, no ano de 2020.

Na época, as duas estavam em um carro junto com uma criança de 6 anos, filho da mulher que morreu. O dinheiro será destinado ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente do município.

Fabiana Matos Rodrigues, que era confeiteira, estava no veículo com o filho e a prima quando foi abordada por uma equipe da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO). Ao ser baleada, a mulher morreu no local. À TV Anhanguera, um tio de Fabiana, João Moreira, disse que ela estava indo entregar um bolo.

Os depoimentos dos policiais afirmaram que a mulher tinha uma arma e tentou atirar contra eles, que revidaram. Porém, os relatos foram contestados por provas técnicas e depoimento de testemunhas e vítimas, conforme consta na ação da DPE-GO.

“A dinâmica dos fatos está muito mais compatível com violência policial do que para uma atuação justificada, razoável, proporcional e contida dos agentes estatais”, destacou o defensor público Jordão Mansur Pinheiro, que assinou o documento.

O tio da confeiteira disse que não acreditava que ela tinha essa arma. Outro familiar reafirmou que desconhece que as sobrinhas tinham envolvimento com crimes e acredita que elas estavam no lugar errado e no momento errado. O filho de Fabiana ficou em estado de choque e sob os cuidados de familiares.

A indenização se justifica pelo fato de que a atuação violenta do Estado de Goiás “rebaixou o nível geral de bem-estar da população de Inhumas e atacou, de uma só vez, componentes simbólicos de grupos vulneráveis especialmente protegidos pelo ordenamento jurídico. Afinal, uma jovem, uma adolescente e uma criança (ambos amparados pela Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente e Convenção sobre Direitos da Criança) foram expostos à morte, ferimentos e traumas”, completou Jordão.

Além do pedido de indenização, a ação requer concessão de liminar cautelar que obrigue o Estado de Goiás a afastar os policiais militares envolvidos no caso das atividades de patrulhamento e policiamento ostensivo até o julgamento definitivo da mesma.

Em nota, a Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO) informa que o Estado ainda não foi citado e, caso seja, apresentará defesa. O POPULAR pediu um posicionamento para a PM-GO sobre o assunto e aguarda retorno.