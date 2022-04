Cidades Defensoria pede soltura de homem em situação de rua preso suspeito de matar idosa no Hugo Exames realizados até o momento afastam possibilidade de morte por asfixia

A Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) pediu liminarmente nesta segunda-feira (11) a liberdade provisória ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares em favor de Ronaldo do Nascimento, de 47 anos, homem trans que foi preso preventivamente suspeito de matar uma idosa no Hospital de Urgências do Estado de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) na ú...