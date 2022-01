Cidades Defesa Civil de Pirenópolis alerta para risco de desabamentos e recomenda fechamento de cachoeiras Nota de alerta orienta moradores que residem próximos aos rios ou em regiões de risco para procurarem local seguro

A Defesa Civil de Pirenópolis divulgou uma nota de alerta à população, nesta terça-feira (11), para risco de alagamentos, descargas elétricas, queda de árvores e desabamentos em regiões de risco. A recomendação foi publicada com base no alerta de chuvas intensas do Instituto Nacional de Metereologia (INMET), válido até amanhã (12). A recomendação para os pontos turíst...