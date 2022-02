Cidades Defesa Civil monitora 99 áreas de alagamento em Goiânia Novos pontos se juntam anualmente a áreas historicamente de risco. Ação humana, com descarte incorreto de lixo e entulho, colabora para a piora do problema na capital

Goiânia tem 99 pontos que apresentam riscos de alagamento e são monitorados pela Defesa Civil da capital. No período de chuva, o acompanhamento é mais frequente e as equipes ficam em alerta 24 horas por dia. Com a previsão de mais chuvas nos próximos dias, o coordenador operacional Anderson Marcos de Sousa explica que os riscos passam a ser maiores porque o solo pode est...