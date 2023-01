Após alerta do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), a Defesa Civil monitora o nível da água do Rio Araguaia por risco de alagamento em Luiz Alves, a 536 km de Goiânia. O gerente do Cimehgo, André Amorim, afirma que, neste final de semana, a água estava a 15cm da calçada que fica na margem do rio.

André explica que essa situação é provocada pelas chuvas que estão ocorrendo próximas aos córregos, mananciais e rios menores que alimentam o Araguaia. “Não são só as chuvas que estão ocorrendo em Luiz Alves, na verdade são as chuvas que caem nos contribuintes, como por exemplo, o Rio Crixás, Rio Vermelho e outros que lançam suas águas no Araguaia”, diz.

Com isso, segundo o gerente do Cimehgo, o nível do Rio Araguaia sobe por ele ser um rio de planície. "O Rio Araguaia possui uma caixa grande e tem a característica de ser de planície de alagamento”, descreve. André afirma ainda que o aumento do nível das águas próximas à Luiz Alves colocaram o órgão em alerta e, por isso, notificou a Defesa Civil sobre o risco do rio entrar na cidade.

“Estamos dando uma atenção especial para Luiz Alves, pois neste final semana a água já estava quase subindo o barranco. A cidade é beira rio e esse barranco é a divisa entre o rio e a calçada da rua. Nesses últimos dias, faltavam apenas 15cm para a água passar o barranco. Isso pode promover um risco, pois se entra na cidade alaga tudo alí próximo”, afirma.

Em nota, a Defesa Civil acalma os moradores da cidade ao afirmar que não há alerta de alto risco, mas confirma que está monitorando o nível da água do Rio Araguaia próxima a Luiz Alves. O órgão ainda destaca que o rio passa por outros 35 municípios goianos, entre eles São Miguel do Araguaia, Aruanã e Aragarças, que também também são monitorados pelo Cimehgo e Defesa.

Íntegra da nota

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (CIMEHGO), em conjunto com a Defesa Civil Estadual, estão monitorando o aumento do nível de água no Rio Araguaia. A cheia se deve à quantidade de chuva nas bacias do manancial, que passa por 35 municípios goianos, entre eles São Miguel do Araguaia, Distrito de Luiz Alves, Aruanã e Aragarças. No momento não há alerta de alto risco, mas a Defesa Civil Estadual segue em atenção ao nível do Rio Araguaia.

