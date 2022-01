Cidades Defesa Civil monitora volume do Rio Meia Ponte em Goiânia Setores localizados nas proximidades também estão sendo acompanhados

O volume do Rio Meia Ponte, em Goiânia, é monitorado pela Defesa Civil em virtude das últimas chuvas que atingiram Goiás. Drones estão auxiliando nas atividades juntamente com um mapeamento de risco. Além do rio, os setores localizados nas proximidades como as Vilas Roriz e Montecelli, Negrão de Lima e Caiçara também estão sendo acompanhados. Coordenador Municipal de Pro...