Após as fortes chuvas, Luziânia poderá contar com mais recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para amenizar os desastres provocados pelas tempestades. A Defesa Civil Nacional reconheceu na quarta-feira (11) a situação de emergência no município, que fica a 198 km de Goiânia.

O coordenador da Defesa Civil, em Luziânia, Edmar dos Santos, explica que os problemas começaram em dezembro de 2022, após o início do período chuvoso. Ele relata que, no início do mês, as fortes chuvas causaram alguns danos que motivaram a situação de emergência.

“Identificamos processo erosivo na base da pista de caminhada do Parque Ecológico, encabeçamento retirado na ponte que liga os bairros Parque Estrela Dalva VII e Parque Santa Fé e a queda da Ponte que liga o Setor Serrinha ao Distrito do Jardim do Ingá, quando um caminhão foi passar”, informa.

Em nota, a Defesa Civil afirma que também houve a queda de uma ponte na zona urbana de Luziânia e outras duas que ficaram sem encabeçamento. Com isso, a pasta, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania, recomendou que a prefeitura declarasse a situação de emergência.

“Nós vamos estabelecer as ações que são necessárias e precisam de recursos. Aqueles três danos principais, serão priorizados nas solicitações de auxílios, pois são obras mais caras, mas, ao longo desse período da situação de emergência, também teremos as demandas diárias do município”, finaliza Edmar.

Íntegra da nota da Defesa Civil, em Luziânia

A Prefeitura Municipal de Luziânia, por meio da Defesa Civil Municipal, informa que a decretação do Estado de Emergência por parte da Defesa Civil Nacional e de decisão do órgão é necessária para que o município atenda a Instrução Normativa n. 36/2020.

Neste caso, Luziânia passou a fazer parte da lista de 66 municípios afetados pelas chuvas dos últimos dias. Em específico, porque duas pontes caíram (uma na zona urbana e outra na zona rural) e outras três tiveram o encabeçamento retirado.

A solicitação foi feita pelo município ainda no ano passado. Agora, por meio de documentação específica solicitada pela Defesa Civil Nacional, os recursos federais para os devidos reparos serão liberados.

Leia também:

- Final de semana em Goiás poderá ter chuvas intensas e tempestades

- Crateras se abrem em fazenda de Vila Propício; entenda

- Defesa Civil monitora nível de água no Rio Araguaia por risco de alagamento, em Luiz Alves