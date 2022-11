Cidades Defesa Civil prepara relatório sobre vazamento de óleo em Aparecida de Goiânia Vazamento ocorreu no último dia 10 de novembro, após a explosão de uma caldeira

A Defesa Civil vai divulgar, ainda nesta semana, um relatório contendo os detalhes do vazamento de óleo provocado pela explosão da caldeira de uma usina de asfalto na região do córrego Almeida, que desagua no ribeirão Santo Antônio, em Aparecida de Goiânia. O documento, que também será enviado à Polícia Civil, que investiga o caso, deve apontar o nível de absorção d...