A defesa de Felipe Gabriel Jardim, de 26 anos, investigado por matar a tiros o dono de farmácia e ex-sogro João do Rosário Leão, de 63, entrará com um pedido de revogação da prisão temporária de seu cliente, ocorrida na noite desta quarta-feira (29). Além disso, o advogado informou que pedirá um exame de insanidade mental para o homem.

Felipe foi capturado em uma casa no Conjunto Riviera, em Goiânia. Ele estava com mais parentes, entre cinco ou seis pessoas, e ao perceber a chegada da polícia, tentou se esconder na cozinha. A arma usada no crime estava envolvida em uma sacola plástica dentro de uma caixa, junto com outras em um dos cantos do cômodo.

Na manhã desta quinta-feira (30), Felipe está preso em uma cela na Delegacia de Capturas. Ele deve ser ouvido pela polícia ainda hoje. O horário exato não foi divulgado.

Exame de insanidade

Ao POPULAR, o advogado de defesa Júlio de Brito informou que não haverá audiência de custódia e que um pedido de revogação da prisão de Felipe será protocolado ainda nesta semana.

Brito disse ainda que vai solicitar que a junta médica do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) realize um exame de insanidade mental em seu cliente. Recentemente, o advogado disse à reportagem que Felipe sofre de transtorno de psicose desde os 5 anos de idade.

Nenhum laudo foi apresentado até o momento.

Relembre o crime

Nesta segunda, segundo a polícia, Felipe Gabriel entrou em uma farmácia localizada na avenida T-4, no setor Bueno, e matou a tiros João do Rosário Leão, pai de sua ex-namorada.

Imagens de câmeras de segurança mostram quando Felipe Gabriel se aproxima, às 11h01, e dispara. Depois, salta sobre o balcão e atira novamente. “Meu pai caiu aos meus pés”, afirmou Kennia Bianka, irmã de Kennia Yanka (ex do suspeito).

A vítima chegou a ser socorrida e levada em estado grave para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito poucas horas depois.

