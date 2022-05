Cidades Defesa de João de Deus diz que argumentação do MP não procede Advogado diz lamentar “sede desenfreada” do Ministério Público em “inflacionar o sentimento de ódio e repulsa” contra médium

A defesa de João Teixeira de Faria, de 80 anos, conhecido como João de Deus, afirma que a argumentação do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) de que o recente casamento do médium demonstra que ele tem condições físicas e psicológicas para retornar ao presídio, não procede. Atualmente, João de Deus, que é condenado por diversos crimes sexuais, cumpre prisão domiciliar. O advogado Anderson von Gualberto diz que lamenta a “sede desenfreada” do MP-G...