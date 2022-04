Cidades Defesa de Maurício Sampaio pedirá investigação de juiz e promotores Advogados entrarão com pedido de investigação no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por supostas parcialidades do juiz e promotores

Quase um mês depois de afirmar que o processo do assassinato do jornalista Valério Luiz, ocorrido em 2012, possui ilegalidades, a defesa do empresário Maurício Sampaio disse nesta segunda-feira (25) que entrará com um pedido de investigação no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e outro no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por supostas parcialidade do juiz...